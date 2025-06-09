開会式・競技会場マップ

開会式会場
  • 高松国分寺ホール
野球競技会場
  • 高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園 グラウンド
  • 香川県総合運動公園 第2野球場（20日のみ）
  • 高松市西部運動センター 第1グラウンド（21日のみ）
ソフトボール競技会場
  • 坂出市総社グラウンド

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