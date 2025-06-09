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第59回全国ろうあ者体育大会 in 香川
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第59回全国ろうあ者体育大会 in 香川
2025年9月19日（金）～21日（日）
～ 熱くなれ！さぬきの地で躍動するデフスポーツの技と心！！ ～
第59回全国ろうあ者体育大会 in 香川
2025年9月19日（金）～21日（日）
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開会式・競技会場マップ
開会式会場
高松国分寺ホール
野球競技会場
高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園 グラウンド
香川県総合運動公園 第2野球場（20日のみ）
高松市西部運動センター 第1グラウンド（21日のみ）
ソフトボール競技会場
坂出市総社グラウンド
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新着情報
速報第１号の発行について
2025年6月9日
速報第１号（ [PDF]）を発行しました。
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